В Приангарье завершили основные выплаты пострадавшим от паводков

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что основные выплаты пострадавшим в результате паводков в Иркутской области завершены.

Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.

«Мы считаем, что основные выплаты завершены», — приводит ТАСС слова Мутко.

Он отметил, что правительству региона и членам комиссии необходимо продолжать держать вопрос на контроле.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление полной информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.