В Приангарье завершили основные выплаты пострадавшим от паводков
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- РИА Новости
Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.
«Мы считаем, что основные выплаты завершены», — приводит ТАСС слова Мутко.
Он отметил, что правительству региона и членам комиссии необходимо продолжать держать вопрос на контроле.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление полной информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.