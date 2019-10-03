В Приангарье завершили основные выплаты пострадавшим от паводков

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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что основные выплаты пострадавшим в результате паводков в Иркутской области завершены.
В Приангарье завершили основные выплаты пострадавшим от паводков
  • © Светлана Задера
  • РИА Новости

Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.

«Мы считаем, что основные выплаты завершены», — приводит ТАСС слова Мутко.

Он отметил, что правительству региона и членам комиссии необходимо продолжать держать вопрос на контроле.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление полной информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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