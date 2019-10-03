Чиновники понесут ответственность за непредоставление информации по ЧС

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Президент России Владимир Путин поручил ввести ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление полной информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуации.
Чиновники понесут ответственность за непредоставление информации по ЧС
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Поручение главы государства правительству совместно с МЧС обеспечить внесение в законодательство необходимых изменений опубликовано на сайте Кремля.

«Ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в поручении.

Ранее Путин утвердил ряд поручений по развитию Дальнего Востока.

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