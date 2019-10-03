Чиновники понесут ответственность за непредоставление информации по ЧС
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- РИА Новости
Поручение главы государства правительству совместно с МЧС обеспечить внесение в законодательство необходимых изменений опубликовано на сайте Кремля.
«Ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в поручении.
Ранее Путин утвердил ряд поручений по развитию Дальнего Востока.