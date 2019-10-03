Чиновники понесут ответственность за непредоставление информации по ЧС

Президент России Владимир Путин поручил ввести ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление полной информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуации.

© Алексей Дружинин

РИА Новости

Поручение главы государства правительству совместно с МЧС обеспечить внесение в законодательство необходимых изменений опубликовано на сайте Кремля. «Ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в поручении. Ранее Путин утвердил ряд поручений по развитию Дальнего Востока.