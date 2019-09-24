Около 4,5 тысячи пострадавших от паводков в Иркутской области получили помощь по решению судов

Около 4,5 тыс. человек, проживающих в зоне подтопления в Иркутской области и не имеющих регистрации по месту жительства, получили социальную поддержку по решению судов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Прокуроры передали в суды более 2,8 тыс. исков для установления прав пострадавших от паводков на получение помощи. К настоящему моменту суды удовлетворили 92% из них.

По решению судов выплачено более 300 млн рублей.

Прокуратура также направила в суды свыше 300 заявлений в защиту жилищных прав около 400 жителей затопленных районов. Удовлетворено около 200, остальные на рассмотрении.

Ранее в Минсельхозе оценили потери аграриев Дальнего Востока от паводков.