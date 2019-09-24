Около 4,5 тысячи пострадавших от паводков в Иркутской области получили помощь по решению судов
- © Светлана Задера
- РИА Новости
Прокуроры передали в суды более 2,8 тыс. исков для установления прав пострадавших от паводков на получение помощи. К настоящему моменту суды удовлетворили 92% из них.
По решению судов выплачено более 300 млн рублей.
Прокуратура также направила в суды свыше 300 заявлений в защиту жилищных прав около 400 жителей затопленных районов. Удовлетворено около 200, остальные на рассмотрении.
Ранее в Минсельхозе оценили потери аграриев Дальнего Востока от паводков.