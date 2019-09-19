В Минсельхозе оценили потери аграриев Дальнего Востока от паводков

Минсельхоз России оценил ущерб аграриев на Дальнем Востоке от ударов стихии в июле-августе.

Как указало ведомство, потери составляют примерно 5 млрд рублей.

«Минсельхозом России по материалам, представленным органами управления АПК регионов, проведена предварительная оценка потерь сельхозтоваропроизводителей... общий ущерб, причинённый в результате наводнений, по предварительным данным, может составить почти 5 млрд рублей», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим первый заместитель министра Джамбулат Хатуов отметил, что не во всех регионах подготовка документов для выделения федеральной помощи аграриям ведётся в должной степени оперативно и качественно.

«Мы должны приложить все усилия для максимально быстрого восстановления всего агропромышленного комплекса пострадавших регионов», — подчеркнул Хатуов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на региональное правительство Амурской области писала, что из-за паводков в регионе погиб урожай на площади 225 тыс. га.