В Амурской области рассказали о ситуации с урожаем на фоне паводков

В Амурской области рассказали о гибели урожая на площади 225 тыс. га из-за паводков, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт регионального правительства.

По данным на 26 августа, заготовлено более 108 тыс. тонн грубых кормов, или 34% от запланированного объëма, что ниже прошлогоднего уровня на 49 тыс. тонн.

В настоящее время невыкошенными остаются свыше 100 тыс. га естественных сенокосов. Заготовить в 2019 году нужно более 321 тыс. тонн грубых кормов и 91 тыс. тонн силоса.

Губернатор Василий Орлов поручил областному Минсельхозу представить доклад по заготовке кормов.

Если в течение двух недель ситуация не претерпит кардинальных изменений, то будет прорабатываться вариант закупки в других регионах.

Ранее в МЧС рассказали о сложной паводковой ситуации в Хабаровском крае.