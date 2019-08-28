В Амурской области рассказали о ситуации с урожаем на фоне паводков

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В Амурской области рассказали о гибели урожая на площади 225 тыс. га из-за паводков, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт регионального правительства.
В Амурской области рассказали о ситуации с урожаем на фоне паводков
  • © Дмитрий Тупиков
  • РИА Новости

По данным на 26 августа, заготовлено более 108 тыс. тонн грубых кормов, или 34% от запланированного объëма, что ниже прошлогоднего уровня на 49 тыс. тонн.

В настоящее время невыкошенными остаются свыше 100 тыс. га естественных сенокосов. Заготовить в 2019 году нужно более 321 тыс. тонн грубых кормов и 91 тыс. тонн силоса.

Губернатор Василий Орлов поручил областному Минсельхозу представить доклад по заготовке кормов.

Если в течение двух недель ситуация не претерпит кардинальных изменений, то будет прорабатываться вариант закупки в других регионах.

Ранее в МЧС рассказали о сложной паводковой ситуации в Хабаровском крае.

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