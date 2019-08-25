В МЧС рассказали о сложной паводковой ситуации в Хабаровском крае

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Около 1,7 тыс. дачных участков, а также 34 жилых дома остаются подтопленными в Хабаровском крае из-за прохождения в регионе циклонов и дождевого паводка.

«На территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 62 населённых пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 34 жилых дома с населением 73 человека, 437 приусадебных участков, 766 земельных участков и около 1 тыс. 700 дачных участков», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Кроме того, остаются подтопленными восемь участков межпоселковых автодорог и 39 участков дорог внутри населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см.

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