Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг 600 см

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка смещается у города Хабаровска. На 08:00 (1:00 мск) 20 августа 2019 года уровень воды поднялся на 5 см и составил 600 см, достигнув отметки опасного явления», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин заявил, что в Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков. Спровоцировать новые подтопления могут тайфуны «Лекима» и «Крос».