Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг 600 см

Короткая ссылка
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка смещается у города Хабаровска. На 08:00 (1:00 мск) 20 августа 2019 года уровень воды поднялся на 5 см и составил 600 см, достигнув отметки опасного явления», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин заявил, что в Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков. 

Спровоцировать новые подтопления могут тайфуны «Лекима» и «Крос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить