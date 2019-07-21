В Иркутской области рассказали об ущербе аграриям в зоне паводка в Приангарье

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о сумме ущерба аграриям в зоне паводка в Приангарье.
В Иркутской области рассказали об ущербе аграриям в зоне паводка в Приангарье
  • РИА Новости

«Сейчас готовится ещё одна партия документов от наших аграриев, поэтому сумма вырастет до 250 млн рублей», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, в зоне паводка оказались 8,5 тыс. га посевов сельхозтоваропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств. Проводится оценка ущерба в личных подсобных хозяйствах и индивидуальных хозяйствах граждан. По предварительной оценке, в зону затопления попали порядка 3,8 тыс. личных подсобных хозяйств.

Ранее телеканал «360» сообщал о сборе гуманитарной помощи в Московской области для пострадавших от паводка в Иркутской области.

27 июня в Иркутской области начались сильные паводки. По последним данным, стихия унесла жизни 25 человек. Продолжаются поиски восьми местных жителей, которые числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия оказались почти 11 тыс. домов, в них проживали более 34 тыс. человек.

О том, как жители Иркутской области справляются с последствиями паводка — в материале RT.

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