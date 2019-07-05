В Подмосковье начали собирать гуманитарную помощь для Иркутской области

В Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщает телеканал «360».

Всего открыто 44 точки приёма. Сдать вещи можно в том числе в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Звёздном городке, Королёве, Талдоме и Электростали.

Организатором акции выступает областная Общественная палата (при участии муниципальных общественных палат). Поддержку оказывает Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья.

Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.