Власти ХМАО заявили о готовности помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области

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Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Власти ХМАО заявили о готовности помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

«Жители Югры, как и всей территории нашей страны, с тревогой, обеспокоенностью следят за тем, что происходит в Иркутской области. Губернатором округа Натальей Комаровой дано поручение проработать механизмы помощи нашим согражданам из Иркутской области», — заявил заместитель главы региона Всеволод Кольцов.

По его словам, ХМАО может принять на летние каникулы две группы детей в возрасте от 13 до 18 лет. Соответствующее письмо направлено губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Первая смена начинается 8 июля, вторая — 24 июля. Разместить детей готовы на площадке регионального молодёжного центра.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате паводков пострадали более 2 тыс. жителей, при этом свыше 300 человек были госпитализированы.

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