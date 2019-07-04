Власти ХМАО заявили о готовности помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области
- © Кирилл Шипицин
- РИА Новости
«Жители Югры, как и всей территории нашей страны, с тревогой, обеспокоенностью следят за тем, что происходит в Иркутской области. Губернатором округа Натальей Комаровой дано поручение проработать механизмы помощи нашим согражданам из Иркутской области», — заявил заместитель главы региона Всеволод Кольцов.
По его словам, ХМАО может принять на летние каникулы две группы детей в возрасте от 13 до 18 лет. Соответствующее письмо направлено губернатору Иркутской области Сергею Левченко.
Первая смена начинается 8 июля, вторая — 24 июля. Разместить детей готовы на площадке регионального молодёжного центра.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате паводков пострадали более 2 тыс. жителей, при этом свыше 300 человек были госпитализированы.