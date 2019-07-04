В МЧС уточнили число пострадавших при паводке в Иркутской области

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В Иркутской области в результате паводков пострадали более 2 тыс. жителей, при этом свыше 300 человек были госпитализированы. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«По нашим данным на 4 июля, 313 человек из 2080 обратившихся за медпомощью были госпитализированы. Среди госпитализированных — 57 детей», — цитирует Интерфакс представителя министерства.

Согласно последней информации, подтопленными остаются 16 населённых пунктов в 2 районах области.

При этом 7,9 тыс. жителей в 15 населённых пунктах находятся без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Иркутской области погибли 20 человек, ещё 15 человек пропали без вести.

Губернатор области Сергей Левченко оценил предварительный ущерб от ЧП в 29 млрд рублей.

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