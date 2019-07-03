В паводковой зоне в Иркутской области пропали без вести 15 человек

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области и сообщил, что 15 человек пропали без вести.

«К сожалению, 20 человек погибли, ещё 15 числятся пропавшими без вести», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по Иркутской области сообщили, что в результате паводков в регионе погибли 20 человек.

Как отмечали в МЧС, в регионе больше не ожидается новых подтоплений, а также не осталось отрезанных водой населённых пунктов.

Подробнее о ситуации — в материале RT.