В паводковой зоне в Иркутской области пропали без вести 15 человек
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
«К сожалению, 20 человек погибли, ещё 15 числятся пропавшими без вести», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по Иркутской области сообщили, что в результате паводков в регионе погибли 20 человек.
Как отмечали в МЧС, в регионе больше не ожидается новых подтоплений, а также не осталось отрезанных водой населённых пунктов.
Подробнее о ситуации — в материале RT.