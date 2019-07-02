МЧС: в Иркутской области нет отрезанных водой населённых пунктов

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В Иркутской области больше не ожидается новых подтоплений и не осталось населённых пунктов, которые отрезаны от остальной части региона в результате паводков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
МЧС: в Иркутской области нет отрезанных водой населённых пунктов
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«Прогнозируется снижение уровня рек, подтопление населённых пунктов не ожидается», — заявил ТАСС представитель МЧС.

При этом спасатели отмечают незначительное повышение уровня воды в реках Бирюса, Уда и Ия вблизи поселений Почет, Чунояр и Добчур.

Ранее в Тулуне восстановили движение легкового транспорта по мосту через реку Ия.

По последним данным, в трёх районах Иркутской области остаются подтопленными 42 населённых пункта, жертвами паводков стали 14 человек, пострадали более 1200 жителей региона.

Президент России Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

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