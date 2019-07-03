«Подтопленным остаётся 31 посёлок»: как в Иркутской области ликвидируют последствия паводка

Жертвами паводка в Иркутской области стали 20 человек, сообщили в МЧС. Ранее стало известно, что спасателям удалось обнаружить живыми пять человек, которые числились пропавшими без вести. Сейчас в регионе продолжают работать экстренные службы и медики. В больницах проходят лечение около 220 пострадавших. Кроме того, жителям затопленных районов делают прививки, чтобы не допустить распространения в зоне ЧС инфекционных заболеваний. Как рассказали власти области, продолжаются выплаты материальной помощи.

В Иркутской области экстренные службы ликвидируют последствия паводка, продолжаются поиски пропавших без вести. Сообщается, что число жертв ЧС возросло до 20.

Ранее стало известно, что пять человек, которые числились пропавшими, найдены живыми.

В больницах остаются 221 пострадавших в результате стихии, в том числе 41 ребёнок, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Медики отмечают, что в зоне ЧС не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний. При этом в зоне паводка работают прививочные бригады Минздрава региона и специалисты Федерального медико-биологического агентства России.

По данным Роспотребнадзора, от вирусного гепатита А привито 4,8 тыс. человек, против дизентерии Зонне — 1,3 тыс., прививки от брюшного тифа сделаны 469-ти пациентам.

«В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах стихийного бедствия стабильная, находится на контроле, подъёма заболеваемости инфекционными заболеваниями не зарегистрировано», — сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна

РИА Новости

© Кирилл Шипицин

Основная работа ведётся в районах, наиболее пострадавших от паводка, — Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском и Зиминском. Медики контролируют качество питьевой воды, а также условия проживания и организацию питания в пунктах временного размещения.

В общей сложности в Иркутской области работают 28 комплексных центра социального обслуживания населения, организованы пункты сбора и выдачи продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, одежды, а также иных предметов первой необходимости. Необходимую помощь оказывают пострадавшим психологи.

Выплаты компенсаций

Жители Иркутской области, пострадавшие от паводка, получают материальную помощь. На эти цели уже потрачено около 70 млн рублей.

«Единовременную материальную помощь получили 6984 пострадавших от паводков. Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. Общая сумма выплат — 69,8 млн рублей. Сегодня (3 июля) планируется осуществить выплату 5692 гражданам», — приводит ТАСС сообщение правительства Иркутской области.

Всего помощь получат около 25 тыс. человек. Власти отмечают, что эта цифра предварительная. Право на выплаты имеют граждане, зарегистрированные на пострадавших от стихии территориях. Порядка 12 тыс. человек уже написали соответствующие заявления.

Здание школы города Тулун в Иркутской области, где расположен пункт временного размещения для пострадавших от подтопления

© Кирилл Шипицин

Помощь оказывают и отдельные регионы России. Так, Якутия выделила 1 млн рублей на помощь пострадавшим в Иркутской области.

«Мы не должны оставаться в стороне от беды, постигшей наших соседей. В этих условиях правительство республики приняло решение оказать финансовую помощь Иркутской области в размере 1 млн рублей», — заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Он также добавил, что в Якутии будет запущен процесс добровольного сбора средств для пострадавших.

Восстановительные работы

Экстренные службы также восстанавливают инфраструктуру, повреждённую паводком.

Как сообщили в МЧС, мост через реку Ия в городе Тулун выдержал напор стихии, его конструкция не пострадала.

«Конструктивные элементы сооружения не повреждены, мост построен с запасом прочности, что позволило запустить сквозное движение в полном объёме», — заявили в ведомстве.

Восстановлены автобусные пассажирские перевозки между городом Тулун и областным центром, а также другими городами Иркутской области.

Устранение последствий подтопления в городе Тулун

РИА Новости

© Пресс-служба МЧС по Иркутской области

Жители Иркутска изъявили желание помочь спасателям, задействованным в работе в пострадавших районах. Начальник регионального управления МЧС России Валентина Нелюбова заявила, что в ближайшее время около 100 волонтёров займутся очисткой территорий, домовых и приусадебных участков.

Кроме того, в пострадавших районах работают более 50 активистов всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Они задействованы в пунктах сбора и выдачи гуманитарной помощи в Иркутске, Братске, Ангарске, Черемхово, Усолье-Сибирском и Саянске.

Поддержка пострадавших

Как сообщили в мэрии Братска, Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ готов принять на работу 100 человек из пострадавших районов. Ранее город направил в зону наводнения спецтехнику и десятки тонн грузов. В Тулун и Нижнеудинск выехали также работники медучреждений Братска.

Соседние регионы оказывают помощь и в размещении людей, оставшихся без крова. Детям предлагается бесплатный отдых в летних лагерях и оздоровительных центрах.

«Восемь регионов Сибирского федерального округа готовы разместить более 1,7 тыс. человек из пострадавших территорий в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах, социальных учреждениях. Также более 900 детей приглашаются на отдых в учреждения Тульской области, республики Северная Осетия-Алания, Ханты-Мансийский автономный округ, всероссийские оздоровительные центры «Океан», «Смена» и «Орлёнок», — сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, число подтопленных посёлков в регионе сократилось с 42 до 31.

«На утро 3 июля в Иркутской области подтопленным остаётся 31 посёлок, это 3,4 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 8,2 тыс. человек», — заявили в пресс-службе ведомства.

В пяти районах Иркутской области из-за паводка ранее был введён режим ЧС. По данным синоптиков, пик паводка прошёл, уровень воды в некоторых реках остаётся критическим.

«По оперативной данным, на территории Тайшетского района наблюдается повышение уровня воды в реке Уда в двух населённых пунктах: Полинчет и Кондратьево», — отмечают спасатели.