Синоптик рассказал о погоде в Иркутске на ближайшую неделю

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю в Иркутске.

«Там с Монголии идёт очень жаркий воздух. А от Хабаровска через Владивосток и до Читы — холодный. На этом контрасте создаются атмосферные фронты, и такая ситуация стоит уже с 21 июня. За это время там выпало более 200 миллиметров осадков. Подобное в данной местности бывает редко. Все осадки собрались в Ангаре и прилегающих реках, пойма затопилась и все деревни, которые были в поймах, попали под воду», — объяснил синоптик.

По его словам, пока температурный контраст остаётся и особенных изменений в погоде не происходит.

«Сейчас атмосферный фронт стоит над Красноярском и проходит через Улан-Удэ по югу. Дожди идут южнее Иркутска, в Бурятии, Забайкальском крае. Циклон, который в районе Красноярска, движется в сторону Байкала. Пока у них там небольшие осадки. Температуры высокие, дневные — порядка +27…+29 °С, и это примерно до 6 июля. Ночные температуры — порядка +14…+15 °С, высокое давление, переменная облачность. Будет буквально один день без осадков — 1 июля. До 6 июля по району небольшие дожди остаются, не такие обильные, как были. Порядка одного-двух миллиметров осадков в день», — сказал Цыганков.

Он добавил, что 3 июля может выпасть до пяти миллиметров осадков. По словам синоптика, «вода потихоньку спадает, но эти небольшие осадки немного этот спад замедлят».

Ранее в Иркутской области сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры организовали проверку в связи с необоснованным ростом цен в подтопленных районах.