В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен

Короткая ссылка
В Иркутской области сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры организовали проверку в связи с необоснованным ростом цен в подтопленных районах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен
  • © ГУ МЧС России по Иркутской области

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Тулунской межрайонной прокуратуры совместно с представителями службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводят контрольные мероприятия по предотвращению необоснованного роста цен на продукты питания», — указано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники надзорных органов проводят рейды.

Ранее в Министерстве строительства и дорожного хозяйства сообщили, что более 30 населённых пунктов в Иркутской области отрезаны паводком.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что в результате стихийного бедствия погибли пять человек и 353 человека пострадали, в том числе 97 человек госпитализированы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить