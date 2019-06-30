В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен

В Иркутской области сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры организовали проверку в связи с необоснованным ростом цен в подтопленных районах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Тулунской межрайонной прокуратуры совместно с представителями службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводят контрольные мероприятия по предотвращению необоснованного роста цен на продукты питания», — указано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники надзорных органов проводят рейды.

Ранее в Министерстве строительства и дорожного хозяйства сообщили, что более 30 населённых пунктов в Иркутской области отрезаны паводком.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что в результате стихийного бедствия погибли пять человек и 353 человека пострадали, в том числе 97 человек госпитализированы.