Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до пяти

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Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе совещания в Братске, что в Иркутской области в результате паводков погибли пять человек.
Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до пяти
  • © РИА Новости

«В результате стихии пострадали 353 человека, из них 32 ребёнка. Погибли пять человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остаётся неизвестной, в том числе одного ребёнка», — цитирует РИА Новости Зиничева.

Он сообщил, что 1161 человек эвакуирован, 924 находятся в 16 пунктах временного размещения.

«Остальные жители приняли решение остаться у родственников», — рассказал глава МЧС.

Зиничев добавил, что в результате наводнения повреждены 13 автомобильных мостов, ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь» и 17 участкам автомобильных дорог местного значения.

Ранее сообщалось о трёх погибших в результате паводков в Иркутской области.

Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властям и федеральным органам в связи с паводками.

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