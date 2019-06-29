Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до трёх

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В Иркутской области в результате наводнения погибли три человека, 97 были госпитализированы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до трёх
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«В результате ЧС пострадал 351 человек (в том числе 33 ребёнка), из них три человека погибли (в том числе один ребёнок). 97 пострадавших (в том числе 17 детей) госпитализированы, 251 пострадавшему (в том числе 15 детям) медицинская помощь оказана амбулаторно», — сообщили в ведомстве.

28 июня семья из двух человек, отказавшаяся от эвакуации, погибла во время паводка в Тулунском районе Иркутской области. 

Также сообщалось, что спасатели эвакуировали более 1500 жителей с затопленных территорий города Тулуна Иркутской области.

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