МЧС прогнозирует подтопление ещё двух посёлков в Иркутской области

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В ближайшие сутки возможно подтопление ещё двух посёлков в Иркутской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
МЧС прогнозирует подтопление ещё двух посёлков в Иркутской области
  • © ГУ МЧС России по Иркутской области

«На ближайшие сутки прогнозируется частичное подтопление двух населённых пунктов — Ухтуя и Широкова», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в Ухтуе в зону подтопления могут попасть до 85 жилых домов с населением 240 человек, в Широкове — до 70 жилых домов с населением 267 человек.

28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. На реке Оке в Куйтунском районе произошёл прорыв дамбы.

Кроме того, в результате паводка затопило федеральную трассу «Сибирь».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России.

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