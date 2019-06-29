МЧС прогнозирует подтопление ещё двух посёлков в Иркутской области

В ближайшие сутки возможно подтопление ещё двух посёлков в Иркутской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На ближайшие сутки прогнозируется частичное подтопление двух населённых пунктов — Ухтуя и Широкова», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в Ухтуе в зону подтопления могут попасть до 85 жилых домов с населением 240 человек, в Широкове — до 70 жилых домов с населением 267 человек.

28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. На реке Оке в Куйтунском районе произошёл прорыв дамбы.

Кроме того, в результате паводка затопило федеральную трассу «Сибирь».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России.