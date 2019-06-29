МЧС прогнозирует подтопление ещё двух посёлков в Иркутской области
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«На ближайшие сутки прогнозируется частичное подтопление двух населённых пунктов — Ухтуя и Широкова», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в Ухтуе в зону подтопления могут попасть до 85 жилых домов с населением 240 человек, в Широкове — до 70 жилых домов с населением 267 человек.
28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. На реке Оке в Куйтунском районе произошёл прорыв дамбы.
Кроме того, в результате паводка затопило федеральную трассу «Сибирь».
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России.