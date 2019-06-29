Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области
«Первое — нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости», — сказал Путин на совещании.
Он отметил необходимость бесперебойного обеспечения людей питьевой водой.
Также Путин поручил составить списки эвакуированных жителей Иркутской области и отметил, что власти должны быть в постоянном контакте с жителями.
«Надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти чётко знали, кто и где сейчас находится», — сказал Путин.
Ранее Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.
В Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, в результате погибли три человека, 97 были госпитализированы.