Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области

Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.

«Первое — нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости», — сказал Путин на совещании.

Он отметил необходимость бесперебойного обеспечения людей питьевой водой.

Также Путин поручил составить списки эвакуированных жителей Иркутской области и отметил, что власти должны быть в постоянном контакте с жителями.

«Надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти чётко знали, кто и где сейчас находится», — сказал Путин.

Ранее Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.

В Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, в результате погибли три человека, 97 были госпитализированы.