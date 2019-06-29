Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.

Путин прибыл в Братск поздно ночью по пути из Японии, где ранее завершился саммит G20.

Как сообщает РИА Новости, в аэропорту Путин проведёт совещание с региональными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат главе государства о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи людям и ликвидации последствий стихии.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, в результате погибли три человека, 97 были госпитализированы.

Шесть населённых пунктов изолированы из-за паводков.