Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

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Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Путин прибыл в Братск поздно ночью по пути из Японии, где ранее завершился саммит G20.

Как сообщает РИА Новости, в аэропорту Путин проведёт совещание с региональными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат главе государства о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи людям и ликвидации последствий стихии.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, в результате погибли три человека, 97 были госпитализированы

Шесть населённых пунктов изолированы из-за паводков

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