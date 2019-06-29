В Иркутской области шесть населённых пунктов отрезаны из-за паводков

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В Иркутской области шесть населённых пунктов изолированы из-за паводков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Иркутской области шесть населённых пунктов отрезаны из-за паводков
  • © ГУ МЧС России по Иркутской области

«На территории Иркутской области в результате подтопления остаются отрезанными шесть населённых пунктов. Приведён в готовность 41 пункт временного размещения», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что в 16 пунктах размещены 924 человека. Они полностью обеспечены продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости и водой.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, в результате наводнения погибли три человека, 97 были госпитализированы

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