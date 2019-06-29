В Иркутской области подтоплены более 4 тысяч домов

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в Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тысяч домов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
В Иркутской области подтоплены более 4 тысяч домов
  • © МЧС России

«В 48 населённых пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что подтоплен 41 социально значимый объект и 4106 приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате наводнения погибли три человека, 97 были госпитализированы

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