Власти Якутии выделили 1 млн рублей на помощь пострадавшим в Иркутской области

Власти Якутии выделили 1 млн рублей на помощь гражданам, пострадавшим вследствие паводка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

«Мы не должны оставаться в стороне от беды, постигшей наших соседей. В этих условиях правительство республики приняло решение оказать финансовую помощь Иркутской области в размере 1 млн рублей», — заявил глава Якутии Айсен Николаев.

При этом он добавил, что в ближайшее время будет запущен процесс добровольного сбора средств для помощи пострадавшим в результате стихии.

Ранее в ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что число подтопленных посёлков в регионе сократилось с 42 до 31.

К настоящему времени известно, что жертвами паводков в регионе стали 18 человек, более 200 остаются в больницах.