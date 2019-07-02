В результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек

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Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 18 человек. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко, ссылаясь на данные МЧС.
В результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек
  • РИА Новости

«По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек», — написал он в Instagram.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

2 июля в Иркутской области было восстановлено движение по трассе «Сибирь», затопленной в результате паводков. 

Также удалось восстановить электроснабжение в 36 из 60 населённых пунктов, обесточенных в связи с чрезвычайной ситуацией. 

Как отмечали в МЧС, в регионе больше не ожидается новых подтоплений и не осталось отрезанных водой населённых пунктов.

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