В результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек
- РИА Новости
«По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек», — написал он в Instagram.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
2 июля в Иркутской области было восстановлено движение по трассе «Сибирь», затопленной в результате паводков.
Также удалось восстановить электроснабжение в 36 из 60 населённых пунктов, обесточенных в связи с чрезвычайной ситуацией.
Как отмечали в МЧС, в регионе больше не ожидается новых подтоплений и не осталось отрезанных водой населённых пунктов.