В результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек

Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 18 человек. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко, ссылаясь на данные МЧС.

«По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек», — написал он в Instagram.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

2 июля в Иркутской области было восстановлено движение по трассе «Сибирь», затопленной в результате паводков.

Также удалось восстановить электроснабжение в 36 из 60 населённых пунктов, обесточенных в связи с чрезвычайной ситуацией.

Как отмечали в МЧС, в регионе больше не ожидается новых подтоплений и не осталось отрезанных водой населённых пунктов.