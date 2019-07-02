В половине посёлков Иркутской области восстановили электроснабжение
- © ГУ МЧС России по Иркутской области
«По состоянию на 14:00 (11:00 мск. — RT) 2 июля восстановлено электроснабжение в 36 населённых пунктах, пострадавших от паводка», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
Ранее было восстановлено движение по федеральной трассе «Сибирь».
В МЧС России также сообщили, что в регионе больше не ожидается новых подтоплений и не осталось отрезанных водой населённых пунктов.
С 25 июня в Иркутской области наблюдается чрезвычайная ситуация из-за подтопления большинства территорий региона после продолжительных дождей.
Сообщалось, что более 22 тыс. жителей региона остались без электричества, 14 человек погибли и почти 200 были госпитализированы.