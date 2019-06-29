В Иркутской области более 22 тысяч жителей остались без света из-за паводка
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
«Суммарно по обеим компаниям отключено: ВЛ (воздушные линии электропередачи) 35 кВ — 3, ВЛ 6—10 кВ — 29. Обесточены ТП (трансформаторные подстанции) — 284. Без электроснабжения остаются около 22 510 человек», — говорится в тексте.
В ведомстве проинформировали, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, погибли три человека, 97 были госпитализированы.