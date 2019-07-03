Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Считать наводнение... чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования», — говорится в документе.

Также поручается привлечь к его ликвидации ВС России и другие войска.

Ранее власти региона сообщили, что ущерб от наводнения составил 29 млрд рублей. По последней информации, погибли 20 человек, ещё 15 числятся пропавшими без вести.

Подробнее о ситуации — в материале RT.