Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера

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RT
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера
  • РИА Новости
  • © Кирилл Шипицин

«Считать наводнение... чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования», — говорится в документе.

Также поручается привлечь к его ликвидации ВС России и другие войска. 

Ранее власти региона сообщили, что ущерб от наводнения составил 29 млрд рублей. По последней информации, погибли 20 человек, ещё 15 числятся пропавшими без вести. 

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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