Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера
- РИА Новости
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«Считать наводнение... чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования», — говорится в документе.
Также поручается привлечь к его ликвидации ВС России и другие войска.
Ранее власти региона сообщили, что ущерб от наводнения составил 29 млрд рублей. По последней информации, погибли 20 человек, ещё 15 числятся пропавшими без вести.
Подробнее о ситуации — в материале RT.