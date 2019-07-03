В Иркутской области назвали предварительный ущерб от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проинформировал российского лидера Владимира Путина о том, что, по предварительным данным, ущерб от наводнения в регионе составил 29 млрд рублей.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

«Из 9135 жилых домов, обследованных в настоящее время, 3489 домов (36%) не подлежат восстановлению, в 5826 домах (64%) ремонт возможен. Также осмотрены 807 квартир в многоэтажных домах», — заявил Левченко.

Он подчеркнул, что эта информация «считается предварительной, окончательные сведения будут представлены после спада воды и проведения работ по оценке фактического ущерба».

Ранее сообщалось, что в результате наводнений в регионе погибли 20 человек.

Также стало известно, что власти Якутии выделили 1 млн рублей на помощь гражданам, пострадавшим вследствие паводка в Иркутской области.