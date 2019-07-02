В МЧС прокомментировали паводковую ситуацию в Иркутской области

Специалист пресс-службы Главного управления МЧС России по Иркутской области Евгения Щукина в беседе с радио Sputnik рассказала подробности о ситуации в регионе.

По её словам, остаются подтопленными 42 населённых пункта в Тулунском, Чунском и Тайшетском районах. Это более 4 тыс. жилых домов, где проживают около 9 тыс. человек, восемь социально значимых объектов, 11 участков автомобильных дорог.

Из данных регионального центра медицины катастроф следует, что за медицинской помощью обратились 1,3 тыс. пострадавших, госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребёнок.

«С затопленных территорий были эвакуированы 2563 человека, в том числе 574 ребёнка. На сегодняшний день в 15 пунктах временного размещения находятся более 600 человек. Остальные размещены у родственников и знакомых», — заявила Щукина.

Она отметила, что во всех пунктах временного размещения дежурят медработники, есть достаточный запас лекарств, продуктов питания и питьевой бутилированной воды.

На территории области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Проводятся аварийно-восстановительные работы там, где это возможно.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области больше не ожидается новых подтоплений и не осталось населённых пунктов, которые отрезаны от остальной части региона в результате паводков.