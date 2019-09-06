Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим в Приамурье

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Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим от паводка в Приамурье. Данное решение было принято после встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым.
Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим в Приамурье
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В ходе общения с губернатором президент поручил кабинету министров выделить Амурской области дополнительные средства для оказания материальной помощи гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, а также проведения капитального ремонта пострадавшего жилья», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В середине августа сообщалось, что в Амурской области остаются подтоплены паводком 120 придворовых территорий.

Ранее в правительстве Амурской области сообщили о выплате 13,7 млн рублей пострадавшим от паводка жителям региона.

В начале сентября первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил о стабилизации паводковой ситуации на Дальнем Востоке. По его словам, основные усилия направлены на укрепление и наращивание защитных дамб в городском округе Комсомольск-на-Амуре. Также осуществляются непрерывный мониторинг и моделирование обстановки.

1 сентября в МЧС заявляли, что в Дальневосточном федеральном округе в четырёх регионах остаются подтопленными 85 населённых пунктов, к ликвидации привлечены более 3,3 тыс. человек, задействовано 803 единицы техники.

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