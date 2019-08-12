В Минобрнауки Приамурья оценили ущерб инфраструктуре от паводка

В Амурской области в результате паводка было подтоплено около 80 образовательных учреждений региона, общий ущерб оценивается в более 270 млн рублей, заявили в областном министерстве образования и науки.

«В регионе подтоплено 20 детских садов, 49 школ, три загородных лагеря, четыре учреждения дополнительного образования и два колледжа. Предварительный ущерб, нанесённый образовательным организациям в результате ливневых дождей и паводка, превысил 270 млн рублей», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

При этом власти уже начали работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и планируют окончить ремонт в большинстве учреждений к началу учебного года.

Тем не менее, в школе села Норск Селемджинского района, попавшей в зону подтопления, работы не успеют завершить к 1 сентября, и дети будут учиться в школе посёлка городского типа Февральск.

«Двигатели школьной котельной, насосы вымокли и требуют капитального ремонта. Повреждено кафельное покрытие в коридорах, испорчен линолеум в классных комнатах площадью 1670 кв. м, мебель повреждена частично, сухая штукатурка на стенах осыпалась», — рассказали в министерстве.

Ранее в Приамурье восстановили электроснабжение во всех населённых пунктах после паводка.

Пострадавшим жителям региона выплатили 13,7 млн рублей.