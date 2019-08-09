В Приамурье восстановили электроснабжение во всех населённых пунктах

В Приамурье удалось восстановить электроснабжение во всех населённых пунктах, где были введены ограничения в связи с паводком. Об этом сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

«Подключены посёлки Майский и Ивановский, теперь во всех сёлах, где ранее в связи с паводком были введены ограничения, восстановлено централизованное электроснабжение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на 00:00 9 августа в регионе оставались подтопленными 73 линии электропередач.

Ранее в правительстве Амурской области сообщили о выплате 13,7 млн рублей пострадавшим от паводка жителям региона.

Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.