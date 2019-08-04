В МЧС назвали число подтопленных жилых домов в Приамурье

В настоящее время в Амурской области подтопленными остаются 54 дома, 1110 приусадебных участков. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«На данный момент в Приамурье подтопленными остаются 54 дома, 1110 приусадебных участков. Эвакуировано 2394 человека, 229 из них находятся в пунктах временного размещения», — указывается в сообщении.

Как уточняется, Министерство социальной защиты региона уже выплатило пострадавшим от паводка 5,3 млн рублей.

По данным Министерства транспорта, в результате паводка пострадали 11 мостов и 132 участка дорог.

Ранее в четырёх районах города Свободного Амурской области военнослужащие ВВО возвели заградительные гидротехнические сооружения.

Власти Приамурья оценили предварительный ущерб от потери урожая из-за паводка в 1,5 млрд рублей.

Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.