Около 14 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка в Приамурье

Правительство Амурской области сообщило о выплате 13,7 млн рублей жителям региона, которые пострадали от паводка.

Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

«Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплачено помощи на сумму 8,7 млн рублей по линии соцзащиты и 5 млн рублей — из резервного фонда», — говорится в сообщении.

На данный момент самая сложная ситуация отмечается в селе Иннокентьевка Архаринского района, где проходит гребень паводка по Амуру.

Губернатор также сообщил, что дорожные службы восстанавливают разрушенные стихией дороги.

Ранее в МЧС назвали число подтопленных жилых домов в Приамурье.