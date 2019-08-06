Около 14 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка в Приамурье

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Правительство Амурской области сообщило о выплате 13,7 млн рублей жителям региона, которые пострадали от паводка.
Около 14 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка в Приамурье
  • РИА Новости
  • © Кирилл Шипицин

Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

«Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплачено помощи на сумму 8,7 млн рублей по линии соцзащиты и 5 млн рублей — из резервного фонда», — говорится в сообщении.

На данный момент самая сложная ситуация отмечается в селе Иннокентьевка Архаринского района, где проходит гребень паводка по Амуру.

Губернатор также сообщил, что дорожные службы восстанавливают разрушенные стихией дороги.

Ранее в МЧС назвали число подтопленных жилых домов в Приамурье.

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