МЧС: на Дальнем Востоке подтоплено 85 населённых пунктов

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В Дальневосточном федеральном округе в четырёх регионах остаются подтопленными 85 населённых пунктов, к ликвидации привлечены более 3,3 тыс. человек, задействовано 803 единицы техники.
МЧС: на Дальнем Востоке подтоплено 85 населённых пунктов
  • © МЧС РФ

Как информирует МЧС России, отрезанных паводком населённых пунктов нет. 

«В четырёх субъектах Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область) в 13 муниципальных районах и трёх городских округах остаются подтопленными 85 населённых пунктов с населением 860 человек», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что за сутки в Хабаровском крае и ЕАО подтопило два населённых пункта.

Ранее в МЧС сообщили, что в Хабаровском крае 66 населённых пунктов находятся в зоне паводка.

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