МЧС: на Дальнем Востоке подтоплено 85 населённых пунктов
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Как информирует МЧС России, отрезанных паводком населённых пунктов нет.
«В четырёх субъектах Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область) в 13 муниципальных районах и трёх городских округах остаются подтопленными 85 населённых пунктов с населением 860 человек», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что за сутки в Хабаровском крае и ЕАО подтопило два населённых пункта.
Ранее в МЧС сообщили, что в Хабаровском крае 66 населённых пунктов находятся в зоне паводка.