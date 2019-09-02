В МЧС заявили о стабилизации паводковой ситуации на Дальнем Востоке

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Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил о стабилизации паводковой ситуации на Дальнем Востоке.
В МЧС заявили о стабилизации паводковой ситуации на Дальнем Востоке
  • © Александр Янышев
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По имеющимся прогнозам, пик паводка в Хабаровском крае пройден 30 августа. В настоящий момент выше по течению реки Амур отмечается положительная динамика снижения уровней воды», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что основные усилия группировки направлены на укрепление и наращивание защитных дамб в городском округе Комсомольск-на-Амуре. Также осуществляются непрерывный мониторинг и моделирование обстановки.

«В Еврейской автономной области и Приморском крае обстановка стабилизируется... В Иркутской области продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, проводятся мероприятия всестороннего жизнеобеспечения населения», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.

1 сентября в МЧС заявляли, что в Дальневосточном федеральном округе в четырёх регионах остаются подтопленными 85 населённых пунктов, к ликвидации привлечены более 3,3 тыс. человек, задействовано 803 единицы техники.

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