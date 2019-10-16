Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье

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Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка. 
Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта — это всего 50% от общего количества», — заявил он.

После этого вице-премьер Виталий Мутко заявил, что «среди этого есть 96 многоквартирных домов, в которых централизованно ведётся ремонт».

«Нет-нет... Я же говорю, что выдано 1362 свидетельства на проведение капремонта, а это всего 50% от общего количества», — уточнил глава государства.

Мутко признал, что «это очень низкий процент». Он добавил, что находящийся на совещании губернатор Иркутской области Сергей Левченко доложит о ситуации.

«Хорошо, Сергей Георгиевич, почему так мало?» — спросил президент. 

Ранее Путин заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства, направленные на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Также президент призвал больше не допускать ситуаций, когда выделенные пострадавшим гражданам деньги не доходят до адресатов.

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