Путин пообещал проверить итоги ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что после окончания работ по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке обязательно проверит их результаты. Об этом он сказал на совещании в Кремле.

По словам президента, фронт работ достаточно большой и должен быть развёрнут как можно быстрее.

«Разумеется, в соответствии с климатическими условиями и с тем, чтобы мы ничего зря — и деньги тем более — на ветер не бросали. Чтобы каждый рубль пошёл на благо тех регионов и людей, которые там проживают», — сказал он.

Путин подчеркнул, что «ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше».

«После окончания работ я обязательно проверю, каков результат. Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как этого от нас ждут люди, которые живут в этих регионах», — отметил глава государства.

Также Путин призвал больше не допускать ситуаций, когда выделенные пострадавшим гражданам деньги не доходят до адресатов.

RT вёл прямую трансляцию совещания.