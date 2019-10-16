Путин пообещал проверить итоги ликвидации последствий паводков

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Президент России Владимир Путин заявил, что после окончания работ по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке обязательно проверит их результаты. Об этом он сказал на совещании в Кремле.
Путин пообещал проверить итоги ликвидации последствий паводков
  • РИА Новости

По словам президента, фронт работ достаточно большой и должен быть развёрнут как можно быстрее.

«Разумеется, в соответствии с климатическими условиями и с тем, чтобы мы ничего зря — и деньги тем более — на ветер не бросали. Чтобы каждый рубль пошёл на благо тех регионов и людей, которые там проживают», — сказал он. 

Путин подчеркнул, что «ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше». 

«После окончания работ я обязательно проверю, каков результат. Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как этого от нас ждут люди, которые живут в этих регионах», — отметил глава государства. 

Также Путин призвал больше не допускать ситуаций, когда выделенные пострадавшим гражданам деньги не доходят до адресатов.

RT вёл прямую трансляцию совещания.

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