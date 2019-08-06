«Будут размещать оружие в любой точке»: секретарь Совбеза РФ — о выходе США из ДРСМД

Вашингтон нацелен на выход из договоров по контролю над вооружениями из-за того, что эти соглашения мешают США добиваться превосходства. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, американская сторона не предоставила ни единого доказательства нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отказывалась удостовериться в фактах и обсуждать собственные нарушения. При этом он подчеркнул, что Россия будет адекватно реагировать на любые шаги по размещению ранее запрещённых ракет. Напомним, что 2 августа по инициативе США было прекращено действие ДРСМД. Как заметил Владимир Путин, договор был «списан американскими коллегами в архив».

Соединённые Штаты не предоставили ни одного доказательства и факта того, что Россия нарушила обязательства, закреплённые в прекратившем 2 августа действие Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Я считаю, что им нужен был повод, чтобы выйти из договора. Этот повод был нужен им для себя и партнёров. Когда мы сказали, что представьте нам конкретные факты, то ответ был такой: «Вы сами знаете». Но мы не знаем, что мы нарушили. Мы знаем, что нарушили американцы, и мы эти три темы обозначали — пусковые установки, ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения», — указал Патрушев.

Он предположил, что американская сторона намекала на российскую крылатую ракету 9М729. Однако Москва предлагала Соединённым Штатам в закрытом режиме посмотреть на этот снаряд и получить всю необходимую информацию.

«Они от этого отказались», — пояснил Патрушев.

Говоря о последствиях произошедшей ситуации, секретарь Совбеза РФ отметил, что США также вышли из Договора по ПРО, намерены покинуть в 2021-м году Договор о стратегических наступательных вооружениях, при этом ещё есть Договор о нераспространении ядерного оружия.

«Когда эти договоры работают, то, конечно, явного превосходства в любой точке мира они пока не имеют. Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке против любого противника, кого они таковым посчитают, и в любом количестве, добиваясь превосходства», — заметил Патрушев.

Патрушев также выразил сожаление, что в Вашингтоне не сделали заявление о том, что не станут где-либо размещать такое оружие первыми. По его словам, Москва будет адекватно реагировать на любые подобные действия. Он также напомнил о событиях, произошедших в августе 1945 года в Хиросиме и Нагасаки, когда США дважды применили ядерное оружие.

«Почему это происходило? Потому что они доминировали, они знали, что ни одна страна в данном случае им ответить не может. И вот это допустить на сегодняшний день, чтобы они доминировали и считали, что никто им ответить не может, нельзя», — заключил Патрушев.

Хронология

Напомним, 2 февраля 2019 года США в одностороннем порядке запустили процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной такого решения послужили якобы нарушения с российской стороны при разработке крылатой ракеты 9М729 оперативно-тактического комплекса «Искандер». В Вашингтоне заявляют, что дальность её полёта превышает 500 км, что противоречит условиям ДРСМД. Однако незадолго до этого Минобороны РФ организовало брифинг, на котором представило всю необходимую документацию, подтверждающую факт того, что создание ракеты не нарушает заключённые в 1987 году договорённости. Представители стран НАТО, в том числе военные атташе США, проигнорировали брифинг, несмотря на то что получили приглашения.

2 августа договор официально прекратил своё действие по инициативе американской стороны. Комментируя этот факт, госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию единственным виновником произошедшего. При этом глава Пентагона Марк Эспер заметил, что Соединённые Штаты приступают к разработке ранее запрещённых ракет.

«Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. В перспективе США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира», — говорилось в заявлении главы Госдепа США.

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При этом в Москве совершенно не согласны с оценками и действиями Вашингтона относительно ДРСМД. Как подчеркнул заместитель главы МИД России Сергей Рябков, именно «США стали могильщиками договора» и нанесли тяжёлый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. Дипломат также призвал Вашингтон отказаться от планов развёртывания ракет средней и меньшей дальности.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД. По словам главы государства, подписанный в 1987 году договор был «списан американскими коллегами в архив», оставшись в истории. Российский лидер подчеркнул, что Москва не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств и все последующие действия будут носить исключительно «ответный, зеркальный характер».

«Несмотря на произошедшее, мы всё же рассчитываем на здравый смысл, на чувство ответственности американских коллег и их союзников и перед своими народами, и перед всем международным сообществом... Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы», — заключил Путин.