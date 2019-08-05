МИД России призвал США отказаться от развёртывания ракет

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Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал Соединённые Штаты отказаться от планов развёртывания ракет средней и меньшей дальности на фоне прекращения действия Договора РСМД.
МИД России призвал США отказаться от развёртывания ракет
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе брифинга. 

«Призываем Вашингтон проявить ответственность и, последовав примеру России, отказаться от развёртывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чём активно заговорили в Пентагоне», — отметил заместитель министра. 

Также Рябков заявил, что Вашингтон стал могильщиком Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в связи с чем неизбежны негативные последствия разрыва соглашения.

2 августа российское внешнеполитическое ведомство официально сообщило о прекращении действия договора.

Подробнее — в материале RT.

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