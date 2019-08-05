МИД России призвал США отказаться от развёртывания ракет
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе брифинга.
«Призываем Вашингтон проявить ответственность и, последовав примеру России, отказаться от развёртывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чём активно заговорили в Пентагоне», — отметил заместитель министра.
Также Рябков заявил, что Вашингтон стал могильщиком Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в связи с чем неизбежны негативные последствия разрыва соглашения.
2 августа российское внешнеполитическое ведомство официально сообщило о прекращении действия договора.
Подробнее — в материале RT.