МИД России призвал США отказаться от развёртывания ракет

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал Соединённые Штаты отказаться от планов развёртывания ракет средней и меньшей дальности на фоне прекращения действия Договора РСМД.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Призываем Вашингтон проявить ответственность и, последовав примеру России, отказаться от развёртывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чём активно заговорили в Пентагоне», — отметил заместитель министра.

Также Рябков заявил, что Вашингтон стал могильщиком Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в связи с чем неизбежны негативные последствия разрыва соглашения.

2 августа российское внешнеполитическое ведомство официально сообщило о прекращении действия договора.

Подробнее — в материале RT.