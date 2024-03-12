В ходе планового полёта загорелся один из двигателей: в Ивановской области потерпел крушение Ил-76

Самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за пожара в одном из двигателей. Самолёт должен был выполнить плановый полёт. На его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Об этом заявили в Минобороны России. Как сообщил источник RT, по предварительным данным, выживших нет. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил оказать семьям погибших необходимую помощь.

Днём во вторник, 12 марта, в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту которого находились 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«12 марта около 13:00 мск при взлёте для выполнения планового полёта потерпел крушение самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.

Для установления причин авиакатастрофы на аэродром направлена комиссия Главного командования ВКС России.

Как сообщил источник RT, по предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших лётчиков экипажа Ил-76 и поручил оказать необходимую помощь. По его словам, при крушении населённые пункты региона не пострадали.

Предыдущим ЧП с самолётом этого типа стал инцидент, произошедший 24 июня 2022 года.

Тогда военно-транспортный самолёт Ил-76 при проведении учебно-тренировочного полёта без груза из-за выявленной неисправности двигателя осуществил посадку на грунт. При соприкосновении с землёй самолёт частично разрушился. Жертвами крушения стали четыре человека, ещё пятеро пострадали.

С начала 2024 года это уже вторая авиакатастрофа с участием Ил-76.

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Утром 24 января войска киевского режима сбили самолёт военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена.

В результате террористического акта погибли 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождавших их российских военнослужащих. После произошедшего главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Самолёт был сбит зенитными управляемыми ракетами MIM-104A, выпущенными из американской системы Patriot.

Позднее РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на силовые структуры писал, что засада, устроенная ВСУ против Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, была спланирована заранее: установка ЗРК Patriot была размещена в позиционном районе и стояла с отключённой РЛС, не обнаруживая себя.

«Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления», — пояснял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

28 февраля председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи продолжают работу над установлением всех украинских командиров, причастных к теракту.

1 марта уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что Россия имеет в распоряжении все образцы ДНК, необходимые для идентификации личностей погибших при крушении военного самолёта Ил-76. По её словам, киевский режим уточнял у Москвы возможность передачи тел погибших.

Властями Оренбургской области был опубликован пофамильный список членов экипажа: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирёв, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Все погибшие служили в оренбургском военно-транспортном полку.

RT поговорил с родственниками некоторых из погибших российских военных лётчиков, находившихся в рухнувшем Ил-76, и узнал подробности их биографии.