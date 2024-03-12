В Ивановской области при взлёте потерпел крушение самолёт Ил-76
В Ивановской области при взлёте потерпел крушение самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, сообщает Министерство обороны России.
- © Кадр видео крушения Ил-76 в Ивановской области
Авария произошла около 13:00 мск, уточняет ведомство.
Ранее глава администрации Валуйского городского округа Белгородской области Алексей Дыбов назвал фейком сообщения о падении самолёта в регионе.
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