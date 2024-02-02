ТАСС: засада ЗРК Patriot против Ил-76 была спланирована заранее

Засада, устроенная ВСУ против российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, была спланирована заранее: установка ЗРК Patriot была размещена в позиционном районе и стояла с отключённой РЛС, не обнаруживая себя. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

«Есть у ПВО понятие засады. Установка была перемещена в позиционный район заранее. ЗРК стоял с отключённой РЛС. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной. Затем расчёту передали команду на уничтожение, и они его атаковали», — сказал собеседник агентства.

Как подчёркивает агентство, система Patriot требует много времени для развёртывания.

По информации Министерства обороны России, 24 января украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса. На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Следственный комитет выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. В частности, исследования помогли установить, что на смывах с найденных элементов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.

Как подчеркнул президент Владимир Путин, Россия настаивает на проведении международного расследования происшедшего. Вместе с этим в Кремле отметили, что страны Запада отказываются принять участие в таком расследовании, поскольку боятся «выйти на себя».