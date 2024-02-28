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Бастрыкин: СК устанавливает украинских командиров, отдавших приказ сбить Ил-76

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Следственный комитет России устанавливает всех украинских командиров, которые приказали сбить самолёт Ил-76, перевозивший для обмена украинских военнопленных.

Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц из числа украинских вооружённых формирований, причастных к этому теракту», — сказал он.

Ранее Госдеп отверг участие военных США в расчёте ЗРК, из которого сбили Ил-76.

Также официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.

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