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Госдеп отверг участие военных США в расчёте ЗРК, из которого сбили Ил-76

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США отрицают участие своих военных в расчёте зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого был сбит российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из представителей Госдепартамента США.

Ранее американские чиновники на условиях анонимности подтвердили газете The New York Times, что украинские войска использовали ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский самолёт Ил-76 в Белгородской области.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому Ил-76.

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