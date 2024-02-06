США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому Ил-76 в Белгородской области, у Российской Федерации есть неопровержимые доказательства применения ракетного комплекса Patriot, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Доказательства, которыми владеет Москва, не оставляют сомнений в том, что «Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», подчеркнул дипломат.

«Госдеп данную информацию никак не прокомментировал, лицемерно предложив сделать это представителям Киева», — добавил Небензя.

Следственный комитет выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.