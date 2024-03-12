На борту потерпевшего крушение в Ивановской области Ил-76 находились 15 человек
На борту потерпевшего крушение в Ивановской области самолёта Ил-76 находились 15 человек.
- © Кадр видео крушения Ил-76 в Ивановской области
Об этом информирует Министерство обороны России.
В числе погибших восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области при взлёте потерпел крушение самолёт Ил-76.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен