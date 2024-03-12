На борту потерпевшего крушение в Ивановской области Ил-76 находились 15 человек

На борту потерпевшего крушение в Ивановской области самолёта Ил-76 находились 15 человек.

Об этом информирует Министерство обороны России.

В числе погибших восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области при взлёте потерпел крушение самолёт Ил-76.