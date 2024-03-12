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На борту потерпевшего крушение в Ивановской области Ил-76 находились 15 человек

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На борту потерпевшего крушение в Ивановской области самолёта Ил-76 находились 15 человек.
На борту потерпевшего крушение в Ивановской области Ил-76 находились 15 человек
  • © Кадр видео крушения Ил-76 в Ивановской области

Об этом информирует Министерство обороны России.

В числе погибших восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области при взлёте потерпел крушение самолёт Ил-76.

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