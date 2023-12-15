«Весомый вклад в сдерживание Запада»: сотрудник НИИ ВА Генштаба — о значении последнего советского тяжёлого танка Т-10

15 декабря 1953 года на вооружение советской армии был принят танк ИС-8, получивший обозначение Т-10. Машина была предназначена для прорыва эшелонированной обороны врага и стала последней в классе тяжёлой бронетехники. Танк получил 122-мм нарезную пушку, а также мощную противоснарядную броневую защиту корпуса и башни. В 1962 году правительство СССР решило прекратить разработку тяжёлых танков. Тем не менее оно не мешало советским конструкторам продолжать совершенствовать Т-10. Танки этого семейства были развёрнуты в Германии и на Дальнем Востоке. О создании и модернизации ИС-8 в интервью RT рассказал старший научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Михаил Павлов.

— ИС-8 был принят на вооружение приказом министра обороны СССР 15 декабря 1953 года. Это был последний тяжёлый танк СССР. Чем была продиктована необходимость его создания?

— ИС-8 был последним танком линейки «Иосиф Сталин». На вооружение Советской армии он был принят под обозначением Т-10. Такое наименование появилось после смерти Иосифа Виссарионовича, когда новое руководство страны запретило присваивать образцам военной техники имена членов правительства.

Официального объяснения выбору названия Т-10 нет, однако мы с коллегами предполагаем, что оно означает десятый по счёту серийный тяжёлый танк нашей страны, если вести отсчёт от первого образца — Т-35.

ИС-8 появился как результат поиска советскими конструкторами, прежде всего легендарным Жозефом Яковлевичем Котиным, наиболее оптимальных технических решений для тяжёлого танка. После войны прорабатывались различные варианты такой машины. Одной из них стал образец ИС-4 массой 60 т. Он был принят на вооружение в 1946 году, правда, последовавшие за этим испытания и опыт эксплуатации в войсках выявили серьёзные дефекты.

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Одновременно советские специалисты начали работы по проекту ИС-7, или «объекту 260», который, пожалуй, можно назвать самым мощным в мире танком второй половины 1940-х годов.

Первый опытный образец ИС-7 был собран в сентябре 1946 года. В ходе испытаний проверялись его ходовая часть и броня. Комиссия НИИИ БТ (Научно-исследовательского испытательного института бронетанковой техники) признала, что снарядостойкость корпуса и башни не соответствовала заданным характеристикам. Также был выявлен ряд других недостатков, которые требовалось устранить. ИС-7 отправили на доработку, которая изрядно затянулась.

В 1947 году на танк поставили новую 130-мм пушку С-70, длина ствола которой составляла около 7 м. Артсистема обеспечивала высокую начальную скорость бронебойного снаряда (порядка 900 м/c) и хорошую скорострельность — шесть выстрелов в минуту. Для самообороны танк получил восемь пулемётов. Литая башня ИС-7 имела лобовую броню толщиной 210 мм и бортовую — до 150 мм. Танк оснащался дизельным мотором М-50Т мощностью 1050 л. с. и прогрессивной эжекционной системой охлаждения, в которой использовалась энергия отработавших газов двигателя. Эта система охлаждения впервые была применена в практике отечественного танкостроения.

Однако, несмотря на большое количество оригинальных и, казалось бы, перспективных нововведений, ИС-7 в серию не пошёл. Ленинградский Кировский завод изготовил только шесть опытных машин. Танк справедливо был признан чрезмерно тяжёлым (его масса составляла 68 т. — RT), недостаточно надёжным и сложным в эксплуатации.

В феврале 1949 года вышло постановление Совета министров СССР, ограничивавшее массу вновь разрабатываемых тяжёлых танков до 50 т. Это был новый вызов для Котина и его соратников. Руководствуясь этим требованием, они начали разрабатывать новый тяжёлый танк, стремясь сохранить высокие огневую мощь и броневую защиту, одновременно используя современные средства управления огнём, узлы, агрегаты, а также бортовое оборудование.

ИС-7

© Парк «Патриот»

Воплощением этих усилий стал новый тяжёлый танк ИС-5, с 1952 года — ИС-8 массой 50 т. Танк прошёл весь цикл государственных испытаний на полигоне в Кубинке и после принятия на вооружение серийно выпускался на челябинском Кировском заводе в 1953—1956 годы. Всего на Урале изготовили 200 танков этой модификации.

— Как нашим специалистам удалось заложить в 50 т высокую огневую мощь и хорошую защищённость?

— Конструкторский коллектив под руководством Жозефа Котина и директора ЧКЗ Исаака Зальцмана смог воплотить лучшее, что было в ИС-4, ИС-7 и последнем танке Великой Отечественной — ИС-3, принятом на вооружение Красной армии в мае 1945 года.



Советские специалисты действовали в жёстких временных рамках. 20 апреля 1949 года был подготовлен эскизно-технический проект «объекта 730», или ИС-5.

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Условно говоря, от ИС-3 опытная машина получила компоновку корпуса и бронезащиту, от ИС-4 за основу для проектирования были взяты агрегаты, узлы, и некоторое вооружение. Очень пригодился и опыт создания ИС-7. У этого танка будущий ИС-8 позаимствовал элементы корпуса и лобовой проекции, пучковую торсионную подвеску, электромеханический досылатель снаряда и гильзы, обеспечивавший скорострельность до шести выстрелов в минуту, а также восьмискоростную планетарную коробку передач и эжекционную систему охлаждения двигателя.

В ходе испытаний, которые начались в установленный срок, все выявленные замечания оперативно устранялись. В результате танк получил высокую оценку комиссии НИИИ БТ. В заключении комиссии сообщалось, что все узлы и агрегаты будущего ИС-8 «работали надёжно и не вызвали остановок машины по техническим причинам».

С учётом требования уложиться в 50 т на ИС-8 невозможно было установить 130-мм пушку, поэтому конструкторы остановили свой выбор на 122-мм нарезном орудии Д-25ТА с начальной скоростью бронебойного снаряда 781 м/с. Боекомплект пушки составлял 30 снарядов раздельно-гильзового заряжания. В качестве дополнительного оружия использовались два 12,7-мм пулемёта ДШК (зенитный и спаренный) с боекомплектом 1 тыс. патронов.

Танк получил мощную противоснарядную броневую защиту корпуса и башни, а также новейшие на тот момент автоматизированный электропривод в горизонтальной и вертикальной плоскостях и прицел, который обеспечивал дальность прямого выстрела в 1 км и возможность прицельной стрельбы до 5 км. Для обеспечения точной стрельбы с закрытых огневых позиций на дальности до 15 км конструкторы установили боковой уровень и азимутальный указатель.

Танки ИС-3 на параде победителей в Берлине

© Парк «Патриот»

После принятия танка на вооружение были запущены работы по его модернизации. Машину под обозначением Т-10А — или «объект 731» — оснастили 122-мм пушкой Д25-ТС с эжекционным устройством для продувки канала ствола пушки, новой системой управления огнём, приборами ночного видения механика-водителя. Всего в Челябинске выпустили 140 машин данной модификации.

Ещё большие возможности получил образец Т-10М, который приняли на вооружение 26 сентября 1957 года. На машину установили нарезную пушку высокой баллистики М62-Т2 (2А17), которая обеспечивала начальную скорость бронебойного снаряда в 950 м/с и, соответственно, повышенную бронепробиваемость.

К важнейшим достоинствам танка можно отнести более совершенную систему управления огнём с новым двухплоскостным стабилизатором, мощное вспомогательное вооружение (14,5-мм пулемёты КПВТ вместо 12,7-мм пулемётов ДШК), ночные приборы наблюдения и стрельбы.

Танк производился в Челябинске и Ленинграде. Всего было изготовлено 1079 единиц. Кроме того, было выпущено ещё 100 машин в командирском варианте — Т-10МК.

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В ходе последующей модернизации для танка разработали противоатомную защиту, которая прошла испытания на опытных образцах машины. Однако в 1962 году Совет министров СССР принял постановление о прекращении работ по тяжёлым танкам. После этого на вооружение нашей армии принимались только так называемые основные танки.

— Завершилась ли на этом история семейства Т-10? Какую роль сыграли эти машины в развитии отечественного танкостроения?

— Нет, история не завершилась. Производство Т-10М продолжалось вплоть до конца 1965 года. В общей сложности было выпущено свыше 1,5 тыс. танков семейства Т-10. В основном эти машины направлялись на оснащение ГСВГ (Группы советских войск в Германии. — RT), в последующем — дальневосточным частям ВС СССР, где они использовались как огневые точки в укрепрайонах вблизи границы с КНР.

Не настолько активно, как раньше, но в 1960-е годы продолжалось совершенствование Т-10М. Танк получал новые кумулятивные, бронебойно-подкалиберные боеприпасы, новые механизмы и узлы. Насколько мне известно, модернизация танка продолжалась и в 1970-е годы. По крайней мере, я лично знаю, что в 1979 году они проходили ремонт с частичной модернизацией на Киевском бронетанковом заводе.

Немало решений, реализованных в семействе Т-10, оказалось востребовано в более современных отечественных основных танках — в Т-64 (Т-64А), а затем в Т-72 и Т-80. В частности, в Т-64 (Т-64А) были использованы прицелы, стабилизаторы, приборы ночного видения, элементы системы охлаждения, конструктивные решения ходовой части, которые были успешно испытаны на Т-10М.

ИС-8 (Т-10)

© Парк «Патриот»

Т-10 не участвовали в боевых действиях, но, с моей точки зрения, внесли весомый вклад в сдерживание Запада на начальном этапе холодной войны.

Броня и огневая мощь танков линейки «Иосиф Сталин» позволяли взламывать эшелонированную оборону врага.

Согласно доктрине того периода, тяжёлые танки первыми шли в бой после артподготовки. Выдерживая многократные попадания, они прорывали оборонительные укрепления противника. Развитие дальнейшего успеха обеспечивали средние танки вроде модернизированных Т-34-85 или Т-54/55, Т-62 и мотострелковые части. Кроме того, наряду с артиллерией тяжёлые машины могли успешно бороться с танками врага.

Конечно, тяжёлые танки не были идеальной военной техникой. К их недостаткам можно отнести дороговизну производства, скромный запас хода (до 170—350 км), трудности с переброской железнодорожным транспортом. Из-за большой массы тяжёлые танки не всегда могли пользоваться мостами через водные преграды, а для преодоления водных преград по дну с использованием ОПВТ (оборудование подводного вождения танков. — RT) был приспособлен только Т-10М.

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— И всё же насколько было обоснованным постановление 1962 года, которое фактически означало закат эпохи тяжёлого танкостроения?

— На мой взгляд, с точки зрения военного искусства постановление от 1962 года было поспешным. Тяжёлые танки не утратили своей актуальности и модернизационного потенциала. О чём, кстати, говорил Жозеф Котин и другие известные конструкторы. Скорее всего, в принятии постановления о прекращении создания тяжёлых танков ключевую роль сыграли экономические факторы. Всё-таки производство тяжёлого танка обходилось в несколько раз дороже, чем среднего. Например, стоимость ИС-4 составляла примерно 700 тыс. рублей, ИС-7 — 3 млн рублей. Эти гигантские по тем временам суммы слагались из расходов на металл, его обработку, дорогостоящие методы серийного производства вроде литья и многое другое.

Не забывайте, что в тяжелейших послевоенных условиях нашей стране приходилось направлять гигантские ресурсы на создание ядерного оружия и множество других стратегически важных военных программ, а также на восстановление народного хозяйства.

Безусловно, развитию бронетанковой техники тоже уделялось пристальное внимание. Но главная задача, которую сформулировало правительство, состояла в том, чтобы армия получала танки, хорошо приспособленные под массовое производство.

Данное требование не отменяло применения жёстких стандартов надёжности, огневой мощи и защищённости — речь шла о компромиссных технических решениях. Собственно, так и появился первый основной танк Т-64А, а затем Т-72 и Т-80, которые до сих пор являются лучшими в мире танками по соотношению стоимости и боевой эффективности.

Жозеф Котин

РИА Новости

© Жозеф Котин

— Имеет ли смысл России возродить концепцию применения тяжёлых танков?

— Это не совсем корректный вопрос, потому что в современных условиях непонятно, какие танки считать тяжёлыми. Формальной классификации нет. Современные отечественные основные танки приблизились к массе 49—50 т, к ней вплотную подошёл и Т-14. Следуя этой логике, «Армату» тоже можно назвать тяжёлым танком, как и героя нашего рассказа Т-10.

На Западе основные танки и вовсе стремительно «располнели». Современные модификации Leopard, Abrams, Leclerc, Challenger весят более 55—60 т из-за конструктивных особенностей и принятых компоновок.

По сути, это тяжёлые танки. При этом по опыту боевых действий в СВО мы видим, что никаких серьёзных преимуществ натовские образцы, в том числе по бронированию, не имеют. Достаточно напомнить, что наш противник ставит на те же Leopard элементы динамической защиты и приваривает так называемые мангалы, потому что башня немецкого танка успешно поражается дронами-камикадзе с кумулятивными боеприпасами.

Для многих очевидно, что в реальных боевых условиях более мобильные и низкосилуэтные российские основные танки Т-72Б3, Т-90, Т-90М и Т-80БВМ проявили себя лучше натовских машин.

Концептуальный вопрос дальнейшего развития отечественного танкостроения может заключаться в том, насколько далеко мы готовы пойти в повышении массы и перейти сегодняшнюю виртуальную планку 50 т.

Постепенное утяжеление основного танка — это закономерный, объективный процесс, связанный с появлением новых угроз для танка на поле боя, в данном случае массового применения БПЛА и управляемых с их помощью артиллерийских снарядов, а также дронов-камикадзе.

Для отечественных конструкторов бронетанковой техники всегда был главным поиск оптимального сочетания огневой мощи, защищённости, подвижности и командирской управляемости в допустимых габаритных ограничениях. В современных условиях он может быть связан с дальнейшим совершенствованием средств активной и пассивной защиты.