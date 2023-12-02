«Дань памяти»: Минобороны РФ опубликовало архивные материалы об экипаже обнаруженного поисковиками гидросамолёта МБР-2
МО обнародовало данные об экипаже гидросамолёта ВОВ, обнаруженного поисковиками
- © Министерство обороны РФ
В преддверии Дня Неизвестного солдата Минобороны России запускает на своём сайте новый историко-познавательный раздел «В памяти непрерванный полёт: хроника экипажа морского разведчика МБР-2». Он посвящён судьбе членов экипажа гидросамолёта, который в середине сентября 1941 года, выполняя задание по эвакуации гарнизона острова Эзель, пропал без вести.
«Ежедневный военный подвиг»
Пропавший самолёт был обнаружен поисковым отрядом «Находка» в начале 2023 года во время экспедиции на озере Дехино Демянского района Новгородской области. Командир поискового отряда Александр Морзунов проинформировал о находке Центральный архив Минобороны РФ. По его словам, поисковики не ожидали, что обнаружат в озере именно гидросамолёт.
«Это стало полным сюрпризом, так как надеялись найти бомбардировщик Пе-2 или штурмовик Ил-2, сбитые в районе этого озера. Самолёт, имеющий 5 м в высоту, был частично разрушен при посадке, и его части были видны из ила. Озеро было очень мелким, поэтому водолаз при первом погружении сразу уткнулся в донный ил. При осмотре под водой оказалось, что содержимое кабины осталось нетронутым: приборы, компасы, ракетницы… И, удивительное дело, якорь в носовой части! Это означало, что самолёт имел двойное назначение — он мог ещё и плавать», — цитирует сайт МО РФ слова Александра Морзунова.
Архивные исследования позволили установить, что гидросамолёт пилотировал старший лейтенант Валентин Новосёлов из 15-й отдельной авиационной эскадрильи ВВС Краснознамённого Балтийского флота. На вооружении подразделения как раз находились МБР-2, которые в ходе летне-осенней кампании 1941 года базировались у селения Кихельконна на острове Эзель (Сааремаа).
Обнаружение машины старшего лейтенанта Новосёлова позволило методом исключения уточнить информацию и в отношении другого гидросамолёта МБР-2, который был найден в 1991 году в озере Шлино — почти в 90 км к востоку от озера Дехино. Предположительно, его пилотировал старший лейтенант Георгий Трошин. К настоящему моменту судьба лётчика и других членов экипажа этого гидросамолёта, к сожалению, неизвестна. Зато исследователям удалось собрать немало информации о том, что произошло с советскими авиаторами, находившимися на борту МБР-2, обнаруженного в Дехине.
По данным МО РФ, 15-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Краснознамённого Балтийского флота действовала с самого начала Великой Отечественной войны. В августе 1941 года её лётчики обеспечивали тыл сводной группы бомбардировщиков, которые с острова Эзель совершали налёты на Берлин. В сентябре того же года в районе базирования эскадрильи высадились немецко-фашистские войска. Экипажи гидросамолётов МБР-2 приступили к эвакуации местного гарнизона и перебазированию в Ораниенбаум.
- Место обнаружения МБР-2
- © Министерство обороны РФ
«Значительное количество техники Военно-воздушных сил РККА в Прибалтике было уничтожено нацистами в первые недели войны. Поэтому частям морской авиации Балтфлота приходилось отвечать за несвойственные им задачи над сушей — заниматься разведкой передвижения сухопутных частей противника и артиллерийской корректировкой, выполнением функций ближних бомбардировщиков. Они справлялись со всем этим с честью. Это был ежедневный военный подвиг», — заявил в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.
«Судьба экипажа»
Согласно книге учёта потерь 15-й отдельной авиационной эскадрильи (ОАЭ), 16 сентября 1941 года, выполняя задание по эвакуации гарнизона острова Эзель, пропал без вести МБР-2 старшего лейтенанта Трошина. 18 числа было потеряно ещё два самолёта: лейтенанта Бондаренко и старшего лейтенанта Новосёлова. Судя по первоначальной записи в книге, командование пришло к выводу, что МБР-2 Новосёлова был сбит врагом.
«При перелёте Кихельконна — Ораниенбаум предположительно сбит в районе островов. Судьба экипажа неизвестна», — говорилось в документе.
- Место стоянки МБР-2
- © Министерство обороны РФ
Однако позже выяснилось, что на самом деле экипаж МБР-2 сбился с пути и вынужден был совершить посадку в тылу врага.
«Во время ночного перелёта Кихельконна — Ораниенбаум из-за потери ориентировки экипаж сделал вынужденную посадку в районе озера Дехино Демяновского района Ленинградской области, оккупированной немецкими войсками. Самолёт затоплен экипажем, сами, пробиваясь из окружения, в одну из ночей растерялись. Старший лейтенант Новосёлов, добравшись до Москвы, доложил о случившемся. Судьба остальных неизвестна», — говорится в ведомости небоевых потерь и лётных происшествий 15-й ОАЭ.
- Документация 15-ой ОАЭ
- © Министерство обороны РФ
3 октября 1941 года Новосёлов написал докладную записку, в которой изложил подробности потери самолёта и своих дальнейших действий.
«Мы находились в полёте около четырёх часов, и я видел, что нами потеряна не только детальная, но и общая ориентировка… Я стал искать маленькие озёра, виденные мною в лесу, чтобы сесть хотя бы на них, так как горючее было на исходе», — говорилось в докладной записке лётчика.
- Фрагменты МБР-2
- © Министерство обороны РФ
По словам Новосёлова, во время приводнения гидросамолёт ударился о затонувшее дерево, в результате фюзеляж получил пробоину и начал наполняться водой. Члены экипажа затопили вооружение гидросамолёта отдельно от самого МБР-2, после чего двинулись в сторону позиций советских войск. Один из авиаторов получил сильный ушиб во время приводнения — передвигаться ему помогали товарищи.
Пробираясь к своим войскам, члены экипажа столкнулись с немецкими солдатами и в ходе перестрелки в лесу потеряли друг друга из вида. Добраться до позиций Красной армии с помощью местных жителей смог только Новосёлов, вышедший на разъезд бойцов советской конной разведки. Позднее Валентин Новосёлов продолжил службу в авиации, завершив её в звании майора в 1949 году. За свои подвиги он был удостоен нескольких боевых орденов и медалей.
- Документация 15-ой ОАЭ
- © Министерство обороны РФ
О судьбе остальных членов экипажа Новосёлов ничего не знал и не мог рассказать. Со временем историкам удалось установить их имена, кому из них удалось выжить, а кто погиб от рук фашистов.
По данным исследователей, на борту гидросамолёта находился начальник штаба 15-й отдельной авиационной эскадрильи старший лейтенант Георгий Репин. Он пробыл на оккупированной нацистами территории до декабря 1941 года. Вернувшись в строй, авиатор продолжил службу в 35-м дальнебомбардировочном минно-торпедном авиационном полку, а затем в 35-м штурмовом авиационном Таллиннском Краснознаменном полку. Военную карьеру Георгий Репин завершил в 1958 году в звании полковника.
- Фрагменты МБР-2
- © Министерство обороны РФ
Младший воентехник Анатолий Мурашев попал в плен к нацистам и был освобождён в августе 1944 года. После проверки органами контрразведки он вернулся на службу, которую завершил два с половиной года спустя в звании техника-лейтенанта.
В плену оказался и шифровальщик Дмитрий Гаврилов. Но ему также удалось выжить и дождаться освобождения. Судя по архивным документам, в 1945 году он находился на 157-м сборном пункте репатриируемых граждан.
- Самуил Гольберг
- © Министерство обороны РФ
Но в плену погиб начальник штаба 12-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи капитан Самуил Гольберг. В архивах сохранилась красноречивая характеристика, которую дали ему нацисты в лагере «Люфтваффе II»: «В целом представляет собой тип умного, уравновешенного еврейского интеллектуала».
Не вернулся из плена и авиационный механик Константин Снегур, получивший сильный ушиб во время приводнения. Гитлеровцы схватили его под Старой Руссой в сентябре 1941 года. После нескольких безуспешных попыток побега из нацистских лагерей в 1943 году его передали в руки гестапо. Дальнейшая судьба советского лётчика неизвестна.
- Фрагменты МБР-2
- © Министерство обороны РФ
«Существует выражение: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Я восхищаюсь работой наших поисковиков и архивариусов, благодаря деятельности которых удаётся восстановить подлинную картину того, как достигалась Победа в Великой Отечественной войне. Сбор поисковиками данных о наших военнослужащих и обнародование их — это необходимая дань памяти героям, важная для воспитания новых поколений наших соотечественников»», — подытожил Александр Макушин.
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